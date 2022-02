Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej - Strzemieszyc chcą żyć w czystym środowisku. Znów apelują do prezydenta. Co na to władze miasta?

Zarząd Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce skierował do prezydenta Dąbrowy Górniczej dwie petycje w sprawach związanych z ochroną środowiska w dzielnicach Strzemieszyce Wielkie i Strzemieszyce Małe.

- Domagamy się usunięcia zanieczyszczonej ziemi z terenu po starej oczyszczalni ścieków przy ul. Szałasowizna i uporządkowania decyzji środowiskowych, na podstawie których działają firmy na terenie Strzemieszyc.

Ponad 8 lat temu firma SARPI próbowała sprowadzić do Strzemieszyc toksyczne odpady z Salwadoru. Masowe protesty zorganizowane przez Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce udaremniły tę próbę. Powstało wówczas ogromne zainteresowanie problemami Strzemieszyc. Podczas konferencji W Dąbrowie Górniczej dyrektor WIOŚ Anna Wrześniak stwierdziła, ze na terenie Strzemieszyc nie powinni mieszkać ludzie, bo jest tak duże skażenie terenu. Powstał projekt Programu Badawczego opracowany przez prof. Danutę Mielżyńską-Svach z Instytutu Medycyny Pracy. Niestety kolejne lata przyniosły zablokowanie programu przez kolejne władze państwowe. Strzemieszyce się „rozwijały”.. Stworzono potencjał produkcyjny do przerobu ok. 1 000 000 ton odpadów rocznie. Jest to niespotykana skala w całej Europie. Firmy przynoszą dochody, natomiast mieszkańcy muszą się zmagać z coraz trudniejszymi warunkami życia. Na co dzień mają hałas, smród, pyły i zatrute wody. Jeżeli w Polsce jest system ochrony środowiska, to w Strzemieszycach nie zdaje on egzaminu – możemy przeczytać w specjalnym oświadczeniu, przygotowanym przez Jerzego Reszke, prezesa zarządu stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce i jednocześnie radnego dąbrowskiej Rady Miejskiej.