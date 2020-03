Morsowali nad Pogorią III dla Wojtusia. Zebrali ponad 8 tys. zł. Zobaczcie zdjęcia

Jak informuje stowarzyszenie Pogria Morsuje licytacja była zażarta, padały naprawdę wysokie kwoty (bo i dostarczone przez ludzi dobrego serca i sponsorów upominki były wyjątkowe), a hojność uczestników tego wydarzenia w Strefie Smakosza z domowymi ciastami, kawą, herbatą i zalewajką była godna podziwu.

- Pogoda dopisała, mieliśmy znamienitych gości z zaprzyjaźnionych klubów morsowych, prowadzenie spotkania przez Krzyśka stało na najwyższym poziomie, strażacy z Wojkowic Kościelnych szkolili z pierwszej pomocy i prezentowali sprzęt gaśniczy oraz ratujący życie, sponsorzy dopisali (ponownie dziękujemy ogromnie za przekazane na licytację dary, vouchery i wejściówki!), futboliści z Silesia Rebels również morsowali, ratowniczka Ola z HKR Auxilium była w pogotowiu (Olu, dziękujemy za szybką i fachową pomoc Kamilowi!, Wasze pyszne ciasta zniknęły co do jednego, zalewajka nie miała sobie równych, był i "Psi Patrol" i pełnostrojny Mors, no i przede wszystkim wszyscy razem pomagaliśmy Wojtusiowi - informują dąbrowskie morsy.