Niezwykły mural powstał na kamienicy przy 3 Maja 22 w Dąbrowie Górniczej. Z góry spogląda wybitny dąbrowski kompozytor Michał Spisak

Nowy mural powstał w ramach ogólnopolskiego konkursu, który miał wyłonić najlepszą graficzną propozycję, nawiązującą do Międzynarodowego Konkursu Muzycznego oraz jego patrona - Michała Spisaka. Do konkursu napłynęło 13 prac, zgłoszonych przez 9 doświadczonych artystów. Autorem najlepszego projektu muralu, a zarazem wykonawcą wybranego przez komisję ściennego malowidła wielkoformatowego został Łukasz Chwałek. Tym samym na ścianie kamienicy przy ul. 3 Maja 22 pojawił się wizerunek kompozytora w czerwonej muszce, a tuż obok wiolonczela. Symboliczne odsłonięcie nowego murala odbyło się we wtorek 14 września o godzinie 16.

- Michał Spisak urodził się w Dąbrowie Górniczej, w rodzinie robotniczej, ale już wtedy wyznaczył sobie jeden cel. Była nim muzyka. I ten cel właśnie zrealizował - przyznał Wojciech Kędzia, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej.

- Nie tylko stał się sławnym dąbrowianinem, ale człowiekiem, którego rozpoznaje świat. W 1955 roku wygrał konkurs na hymn olimpijski. Jesteśmy dumni, że mamy takiego mieszkańca. Mamy się czym szczycić. Za nami jest jego przepiękny mural. Myślę, że Michał Spisak, który chciał zawsze, by muzyka wyszła do ludzi, ten swój drugi życiowy cel także zrealizował. Dziś zostanie z nami na dłużej, dzięki temu muralowi, a jego muzyka oczywiście jest ponadczasowa - dodał.