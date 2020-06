Nowe inwestycje w KSSE w Tucznawie. Powstają także kolejne działki dla inwestorów

– SK Innovation, firma z kapitałem koreańskim, zainwestuje pierwszy raz w Polsce i przeznaczy ponad 1 miliard zł na budowę zakładu do produkcji separatorów baterii litowo–jonowych w Dąbrowie Górniczej. Przedsiębiorca planuje zatrudnić co najmniej 300 nowych pracowników do końca 2021 roku – informuje dr Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. - Wierzę, że pojawienie się w mieście koreańskiego inwestora będzie również impulsem dla kolejnych innowacyjnych firm i wyraźnym sygnałem, że Dąbrowa Górnicza jest partnerem godnym zaufania – podkreśla Marcin Bazylak.

- Mamy w Tucznawie teren inwestycyjny z bardzo dobrą drogą dojazdową. Jedna trzecia tych terenów w 2019 roku sprzedana. Gdybyśmy nie uzbrolili tego terenu, to nie byłoby 1,5 miliarda złotych wydanych przez inwestorów i setek nowych miejsc pracy. Cały czas zamierzamy rozwijać nasze tereny inwestycyjne na Kazdębiu oraz w Tucznawie – mówi Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej. - Liczę, że pod koniec tego roku działki średniej wielkości będą już do sprzedaży właśnie na Kazdębiu. Średni przedsiębiorcy znajdą potrzebne im działki, które powinny spełnić ich oczekiwania – dodaje.

Firma Outokumpu Distribution Polska to kolejny inwestor na terenie KKSE w Dąbrowie Górniczej - Tucznawie. Firma kupiła 9 stycznia 2020 roku działkę, na której za niemal 190 mln zł zbuduje fabrykę do przerobu stali nierdzewnej. Będą tam wytwarzane produkty dla branży zaawansowanych technologii.

Obecnie w Tucznawie przygotowywane są nowe działki dla inwestorów. Powstaje do nich nowa droga. Oprócz dróg, które ułatwią dotarcie do poszczególnych działek w północno-wschodniej części strefy, powstają między innymi chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociąg i zbiorniki retencyjne. To miejskie przedsięwzięcie ma być zrealizowane do września 2020 roku.