Nowe tory w województwie śląskim. Mają prowadzić do CPK. Mieszkańcy i samorządy protestują. Oto 9 miejsc, przez które przejdą linie

Do 10 marca trwają konsultacje w sprawie budowy nowych linii kolejowych, które mają połączyć różne części Polski z Centralnym Portem Komunikacyjnym, który ma powstać w Baranowie koło Grodziska Mazowieckiego. Tymczasem nie brakuje protestów przeciwko nowym torom - również w województwie śląskim. Na przebieg linii nie zgadzają się m.in. w Mikołowie i Dąbrowie Górniczej. A spółka CPK Sp. z o.o. uspokaja, że mapy, na których naniesiono przebieg nowych linii, są tylko orientacyjne, a o wszystkim zdecydują wspomniane konsultacje.

Centralny Port Komunikacyjny, który rząd chce zbudować w Baranowie koło Grodziska Mazowieckiego ma być nie tylko superlotniskiem, ale również ważnym dla całego kraju węzłem kolejowym. To właśnie pociągami do lotniczych terminali docierać mają mieszkańcy różnych części Polski. Część tak zwanych szprych, czyli połączeń CPK z poszczególnymi częściami kraju poprowadzono trasami już istniejących linii, które miałyby zostać przebudowane tak, by znacznie podnieść dopuszczalną na nich prędkość. Inne połączenia mają bazować na całkowicie nowych liniach kolejowych. I tu właśnie pojawia się problem. W województwie śląskim przeciwko przebiegowi nowych linii protestują m.in. mieszkańcy Mikołowa, gdzie na mapie zaprezentowanej przez spółkę CPK Sp. z o.o. nowe tory mają przebiegać m.in. przez tereny Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Również w Dąbrowie Górniczej boją się, że kłopotem dla miasta będzie linia poprowadzona przez terenów plantów położonych między dzielnicą Reden a miejskim targowiskiem. Tory kiedyś tamtędy biegły, ale w latach siedemdziesiątych zostały rozebrane i wszyscy zdążyli już o nich zapomnieć.

Konrad Majszyk, dyrektor komunikacji i PR spółki CPK, w rozmowie z DZ uspokajał jednak, że przebieg linii jest orientacyjny. - Przebieg linii, który pokazujemy na mapach, nie jest ostateczny. Po to pokazujemy go mieszkańcom, żeby zobaczyć, gdzie pojawią się konflikty i protesty. Chcemy sprawdzić, czy budowa nowej linii będzie akceptowalna. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości, wszędzie tam, gdzie da się to zrobić, będziemy chcieli przebieg skorygować - przyznał Majszyk. Konsultacje w sprawie budowy wszystkich tzw. szprych, czyli linii mających skomunikować wszystkie części Polski z przyszłym superlotniskiem potrwają do 10 marca. Do tego czasu każdy może zgłosić swoje uwagi do projektu. Jest ich już prawie trzy tysiące. To nic dziwnego, bo w całym kraju ma powstać około 1600 kilometrów nowych linii.

- Konsultacje ogłosiliśmy po to, żeby sprawdzić, czy nasze propozycje są akceptowalne, a tam, gdzie nie są, spróbować znaleźć inne rozwiązania. Ustalenia w sprawie ostatecznego przebiegu linii będą podejmowane na dalszych etapach procesu inwestycyjnego, po przeprowadzeniu m.in. zaplanowanych także na ten rok konsultacji społecznych na poziomie gmin oraz szczegółowych analiz technicznych i środowiskowych, w tym dotyczących obszarów chronionych. Przedstawione przez nas Strategiczne Studium Lokalizacyjne nie przesądza o ostatecznym przebiegu linii kolejowych. Dokument ma charakter ogólnokrajowy i jego celem jest określenie korytarzy, wewnątrz których możliwe będzie w przyszłości zlokalizowanie linii.

Ustalenia w sprawie przebiegu linii będą podejmowane na dalszych etapach procesu inwestycyjnego, po przeprowadzeniu m.in. konsultacji społecznych na poziomie gminnym, szczegółowych analiz technicznych oraz środowiskowych (w tym dotyczących obszarów chronionych). Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag do SSL. Konsultacje z mieszkańcami potrwają do 10 marca br. Formularz do składania uwag, jak również komplet dokumentów, do których można je zgłaszać, znajdują się na stronie: konsultacje.cpk.pl Wszystkie opinie, jedna po drugiej, zostaną dokładnie przeanalizowane. Naszym celem jest zaprojektowanie i budowa linii kolejowych w największej zgodzie z mieszkańcami - mówi Konrad Majszyk.

Koronawirus mniej groźny niż grypa?