Pałac Kultury Zagłębia tęskni za widzami i proponuje wirtualne spotkania. Co czeka nowego?

– Z niecierpliwością wyczekujemy dnia, w którym ponownie będziemy mogli otworzyć się dla odwiedzających – mówi Małgorzata Majewska, dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia. - Zanim ten moment nastąpi, musimy mieć pewność, że nasi goście i pracownicy są bezpieczni. Obecnie możemy działać wyłącznie poprzez metody zdalne, czyli kontakt z publicznością poprzez Internet i media społecznościowe, co realizujemy od początku zamknięcia instytucji. W najbliższym czasie nagramy jeszcze muzyczne teledyski, rozpoznajemy możliwości prowadzenia indywidualnych, bezpośrednich i zdalnych zajęć edukacyjnych, myślimy o wznowieniu działań Galerii Sztuki, gdzie ewentualne otwarcie nowej ekspozycji nastąpi już w czerwcu - dodaje.

To właśnie PKZ powołał grupę facebookową pod nazwą „Kultura na kwadracie” , do której włączyły się wszystkie miejskie instytucje kultury. Publikuje się tam materiały audio-video z archiwalnych nagrań różnych występów artystycznych, warsztaty online przygotowane przez instruktorów, prezentujących rozmaite metody aktywności artystycznej, do samodzielnego wykonania przez odbiorców w warunkach domowych.