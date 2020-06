Pałac Kultury Zagłębia zaprasza ponownie. Co przygotowane zostało na początek?

Pałac Kultury Zagłębia i jego pracownicy stęsknili się już za publicznością oraz mieszkańcami całego Zagłębia - i nie tylko - którzy od ponad 60 lat z chęcią wypełniają mury tego zabytkowego obiektu, biorąc udział m.in. w licznych koncertach, przedstawieniach teatralnych, warsztatach plastycznych czy muzycznych. I wreszcie, po przymusowej przerwie związanej z pandemią koronawirusa, PKZ znów otwiera się na kulturę i swoich gości.

Od piątku 19 czerwca w Pałacu Kultury Zagłębia ponownie zaprasza do pałacowej galerii sztuki, Kina Kadr oraz kawiarni, natomiast w placówkach PKZ odbywać się będą zajęcia dla dzieci w ograniczonej formule organizacyjnej. Można będzie również kupić bilety na organizowane wydarzenia. Do częściowego otwarcia instytucji skrupulatnie się przygotowano. Tak więc cały obiekt został odświeżony, wysprzątany, zdezynfekowany, a w oparciu o specjalnie opracowane procedury organizacyjne i sanitarne, sanepid udzielił pałacowi zgody na proponowaną działalność. GALERIA REAKTYWACJA Na afisz dąbrowskiego pałacu powrócą – rozpoczęte z początkiem tego roku – wystawy malarstwa Anny Marii Rusinek w Galerii Sztuki PKZ oraz wystawa obrazów Ilony Primus-Ziarnowskiej w holu głównym. Pierwsza z nich potrwa do 24 lipca, drugą będzie można podziwiać tylko przez parę dni, do 25 czerwca. Od 1 lipca w Galerii „Za szybą” pojawią się lokalne pamiątki po Janie Pawle II, które zostały zebrane w ramach akcji społecznej „Szukałem was, teraz wy mnie znaleźliście”, zorganizowanej z okazji 100. rocznicy urodzin papieża Polaka.

NA WIELKIM EKRANIE Filmami, które jako pierwsze wejdą na wielki ekran studyjnego Kina Kadr, będą irański dramat „30 gramów” z Peymanem Moaadim w roli głównej (godzina 17) oraz meksykański „Nasz czas” w reżyserii Carlosa Reygadasa (godzina 19.30). Oba seanse będą powtarzane do 24 czerwca. Kinomani, którzy wolą raczyć się filmami w zaciszu domowym, mogą zaprosić pałacowe kino do siebie, dzięki platformie eKINO. Tam znajdą kilkadziesiąt, specjalnie wybranych tytułów filmowych – do wyboru od dramatu, przez kino dziecięce, aż po dokument. Jednak to nie wszystko co przygotowało dla publiczności pałacowe kino. Z nadejściem lipca w Fabryce Pełnej Życia rozpoczną się seanse Letniego Kina Plenerowego! KREATYWNE WAKACJE Czas lata, to czas odpoczynku i zabawy, dlatego w ofercie Pałacu Kultury Zagłębia nie może zabraknąć zajęć dla dzieci, które zawsze stanowią rozrywkę dla najmłodszych i chwilę spokoju dla dorosłych. W swietlicach środowiskowych oraz klubach osiedlowych PKZ zorganizowane zostaną warsztaty dla dzieci w różnym wieku. Harmonogram zajęć wkrótce pojawi się na oficjalnej stronie pałacu – trzeba jednak pamiętać, że wirus nie śpi, dlatego liczba wolnych miejsc będzie znacząco uszczuplona.

ZAPRASZAMY NA KAWĘ Swoje drzwi otworzy również Kawiarnia Pałacowa, w której tradycyjnie będzie można skosztować słodkości, napić się kawy, poczytać książkę lub posłuchać muzyki z gramofonu. Godziny otwarcia kawiarni zostaną dostosowane do godzin seansów kinowych, dlatego warto wcześniej zajrzeć na fanpage kawiarni (@PKZPalacowa) i zasięgnąć informacji dotyczących jej funkcjonowania. W OBLICZU PANDEMII By uchylić drzwi odbiorcom, Pałac Kultury Zagłębia musiał wprowadzić specjalne procedury korzystania ze swoich obiektów, galerii sztuki, kawiarni i kina. Zastosowane zostaną specjalne środki ostrożności. Przy wejściu i wyjściu z pałacu ustawione zostaną punkty dezynfekcji dłoni, zostaną wydzielone toalety dla gości. Odwiedzający pałac będą zobowiązani do zachowania odpowiedniego odstępu, wszystko po to, by mogli się czuć bezpiecznie i komfortowo. Regulamin korzystania z zasobów Pałacu Kultury Zagłębia oraz inne informacje można znaleźć na oficjalnej stronie: www.palac.art.pl.

