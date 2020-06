Ponad 60 miejskich placów zabaw w Dąbrowie Górniczej znów zostało otwartych

Ze względu na pandemię koronawirusa place zabaw były zamknięte w Dąbrowie Górniczej od połowy marca 2020 roku. Zgodnie z niedawnym rządowym rozporządzeniem zniesiony został zakaz korzystania z nich. Poza rozporządzeniem, które daje możliwość otwarcia placów zabaw, nie ma jeszcze żadnych wytycznych sanitarnych, które określą, jak ma wyglądać ich funkcjonowanie.

- Dlatego podczas korzystania z takich obiektów należy kierować się zdrowym rozsądkiem. Ważne jest, aby dorośli pilnowali, by pociechy dezynfekowały na bieżąco ręce, ale też by zachowywały od innych odpowiednią odległość. W przypadku braku możliwości zachowania dystansu zaleca się zakrywanie ust i nosa - podkreślają pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

O tych nowych zasadach będą przypominały informacje, które zawisną na tablicach z regulaminem korzystania z placów zabaw.

Place zabaw, siłownie plenerowe oraz boiska należące do miasta poddane zostały konserwacji oraz niezbędnym naprawom i są dopuszczone do użytku przez nadzór budowlany. Na placach zabaw została wykoszona trawa i są one na bieżąco sprzątane. Aktualnie wymieniany jest piasek w piaskownicach.