Przegląd prasy 24.09.2021 Dąbrowa Górnicza, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Dąbrowy Górniczej

Ładunek wybuchowy na terenie dąbrowskiej komendy, ewakuacja policjantów oraz pracowników, sprawdzenie budynku przez wyspecjalizowane służby. Na szczęście to tylko założenia ćwiczeń dowódczo-sztabowych zorganizowanych przez dąbrowskich stróżów prawa.

W Dąbrowie Górniczej trwa przebudowa prawie 7-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej. Inwestycja w dzielnicy Ząbkowice nabiera tempa, kierowcy muszą mieć się na baczności, bo pełno tam nowych rozwiązań drogowych, które mają pozwolić na w miarę płynną jazdę. Sprawdziliśmy, na jakim etapie są dziś prace i co ma zostać wykonane do końca 2021 roku.