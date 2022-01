Przegląd prasy Dąbrowa Górnicza (17.01) - najważniejsze informacje z niedzieli

Krwiste Morsy kąpały się na Pogorii. W niedzielę 16 stycznia morsy, jak co tydzień, spotkały się na Pogorii, by zażyć lodowych kąpieli. To spotkanie miało jednak szczególny charakter, bo w ramach akcji Krwiste Morsy na parkingu zalewu w Dąbrowie Górniczej stanął autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach i prowadzona była zbiórka krwi. Zobaczcie zdjęcia morsów na Pogorii.