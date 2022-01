Przegląd prasy Dąbrowa Górnicza (24.01) - najważniejsze informacje z niedzieli

Podczas koncertu noworocznego w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej poznaliśmy laureata corocznej nagrody, "Złotego Lauru" im. Adama Piwowara. Po raz drugi w historii to wyróżnienie odebrała z rąk prezydenta miasta Marcina Bazylaka dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, rektor dąbrowskiej Akademii WSB.

PKP w województwie śląskim sprzedaje mieszkania i działki. Atrakcyjne ceny, zróżnicowane metraże i lokalizacje - to największe atuty lokali wystawianych na sprzedaż przez PKP S.A. Aktualnie w całej Polsce wolnych, gotowych do zbycia jest blisko 700 lokali. Najwięcej z nich znajduje się województwie śląskim, skąd pochodzi 231 ofert sprzedaży. Przejdź do galerii i poznaj perełki.