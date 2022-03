Pupil Roku 2022. Oto najpiękniejsze dąbrowskie psy i koty. Trwa finał ogólnopolski naszej akcji

To właśnie te psy i koty zebrały najwięcej głosów w trakcie pierwszych etapów głosowania. Pozują do zdjęć w przeróżnych sytuacjach. Na ulubionych fotelach, w plenerze, latem i zimą. To naprawdę urocze obrazki.

A tymczasem psy i koty z największą ilością głosów zebranych wcześniej biorą udział w finale ogólnopolskim naszej akcji.

W finale na właścicieli pupili czekają wspaniałe nagrody - wyjazdy z pupilem do SPA, a na weterynarzy, groomerów i sklepy zoologiczne - nagrody finansowe.

- Do ogólnopolskiego finału awansowali laureaci z pierwszych trzech miejsc regionalnych rankingów z każdego województwa - mówi Katarzyna Niedzwiecka, koordynator akcji. - Teraz, w wielkim finale, wszyscy kandydaci mają równe szanse na zwycięstwo rozpoczynając nową walkę o głosy. Zdjęcia psa, kota oraz innego zwierzaka, które w finale zdobędą najwięcej głosów, trafią na okładkę albumu „NASZE PUPILE”, a zwycięzcy wśród weterynarzy, groomerów i sklepów zoologicznych zdobędą ogólnopolskie tytuły i główne nagrody finansowe w wysokości 5000 złotych.