Są umowy na dokumentację projektową dla Dąbrowy Górniczej, Czechowic-Dziedzic i Raciborza

Co ciekawe, dworce w Czechowicach-Dziedzicach i Dąbrowie Górniczej są równolatkami. Oba oddano do użytku w 1888 roku. Czechowicki znajduje się w rejestrze, a dąbrowski w ewidencji zabytków.

Dąbrowa Górnicza: pamiątka po Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej

Zdewastowany dworzec w Dąbrowie Górniczej mijają co dzień pociągi na trasie Katowice-Warszawa i regionalne Kolei Śląskich z Katowic do Częstochowy. Sam dworzec, jak i jego otoczenie we współpracy z miastem mają się zmienić nie do poznania. Powstać ma między innymi tunel łączący ul. Kościuszki z ul. Limanowskiego, który zastąpi często zamykany przejazd kolejowy na ul. Konopnickiej oraz centrum przesiadkowe wraz z wieloma miejscami parkingowymi. Przebudowę ma przejść również dworzec w Gołonogu. Póki co, podpisana umowa dotyczy jednak tylko tego w centrum miasta.