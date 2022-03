Udane pół roku w Fabryce Pełnej Życia. To będzie wkrótce nowe centrum Dąbrowy Górniczej

Zadanie publiczne polegało na wsparciu aktywności organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających przy organizacjach pozarządowych poprzez realizację procedury regrantingu na terenie centrum Dąbrowy Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia. W kwietniu 2021 roku Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. została wybrana w drodze konkursu, ogłoszonego przez prezydenta miasta, na operatora konkursu na mikrodotacje w ramach procedury regrantingu.

Konkurs pod nazwą „Fabryka Pełna Życia – działaj z nami!” cieszył się wyjątkową popularnością. Do programu mikrograntów złożono 30 wniosków. 13 projektów na podstawie listy rankingowej przyjęto do realizacji, a przekazane granty opiewały na kwoty od 4 tys. do 9 tys. złotych. Pieniądze przeznaczone na cały program to kwota blisko 90 tys. zł.

Celem programu było między innymi kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej planowanego nowego centrum Dąbrowy Górniczej, obejmującego tereny poprzemysłowe byłych zakładów Defum, a także wdrażanie założeń programu rozwoju branż czasu wolnego – kultury, sportu, turystyki i rekreacji Dąbrowy Górniczej na lata 2020-2023.