W Dąbrowie Górniczej powstaje pierwsza tężnia solankowa. Jej kształty widać już na placu w dzielnicy Strzemieszyce

Jak informuje miasto przy ul. Stacyjnej kończy się montaż wysokiej na prawie 7 m altany. To znak, że budowa pierwszej w Dąbrowie Górniczej tężni solankowej powoli zmierza do finału.

– Ciekawostka: altana powstała bez użycia wkrętów. Konstrukcję zmontowaliśmy w tradycyjny sposób przy użyciu kołków bukowych – podkreśla Paweł Januchta z firmy Trzecia Przestrzeń, której miasto zleciło budowę tężni solankowej w pobliżu stacji kolejowej w Strzemieszycach.

Wysoka na 6,75 m altana została wykonana z drzewa modrzewiowego. Do skończenia jest jeszcze dach, który po deskowaniu zostanie pokryty gontem bitumicznym.

– Pośrodku altany powstaje słup, który zostanie obłożony tarniną. U podnóża wylejemy jeszcze misę, do której ze słupa ociekać będzie solanka – objaśnia Paweł Januchta.

Montaż altany to jeden z ostatnich etapów inwestycji. Na wstępie rozpoczętych w ostatnim kwartale zeszłego roku prac wymieniono m.in. grunt do głębokości 2,1 m. Zabudowano także mogący pomieścić 10 m sześć. solanki zbiornik oraz filtr, który będzie oczyszczał wracającą do zbiornika solankę.