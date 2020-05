W Dąbrowie Górniczej powstało nowe stowarzyszenie. Czym się zajmie?

Dąbrowskie Inicjatywy Społeczne to była początkowo grupa osób na FB, które łączyły m.in. zagadnienia z życia społecznego i gospodarczego Dąbrowy Górniczej. Po dwóch latach istnienia grupy i strony na FB oraz w obliczu wyzwań, jakie stoją przez każdym miastem w związku z Covid-19 zrodziła się inicjatywa powstania stowarzyszenia.

- Na wstępie podziękowania kieruję m.in. do Wioli, Małgosi i Darka, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i dzięki nim będę miała przyjemność reprezentować stowarzyszenie – podkreśla Tatiana Duraj-Fert.

- W najbliższym czasie z uwagi na Covid-19 nasza praca skupi się na pomocy mieszkańcom Dąbrowy Górniczej i Zagłębia. Będziemy prowadzić działania pomagające mieszkańcom przetrwać ten trudny dla nas wszystkich czas pandemii. Nadmienię, że już w marcu br. osobiście podjęłam działania i kupiłam ze swoich pieniędzy na rzecz mieszkańców naszego miasta maseczki i osłonki na twarz. Początkowo było to 1000 sztuk, a że zapotrzebowanie narastało to dokupiłam kolejne 1000 maseczek – mówi Tatiana Duraj-Fert. - Maseczki otrzymali bezpłatnie mieszkańcy, którzy zadzwonili do mnie lub napisali przez komunikatory i ci, którzy zgłosili się po nie na osiedlu Młodych Hutników w Ząbkowicach (w tym miejscu dziękuję Wioli, z którą rozdawałyśmy maseczki mieszkańcom i paniom w sklepach spożywczych). Maseczki przekazałam także dla Ochotniczych Straży Pożarnych: Strzemieszyce, Kuźniczka Nowa, Ząbkowice oraz parafii św. Marii Magdaleny w Ząbkowicach, Biura Poselskiego posła Roberta Warwasa, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Krokus, Domu Opieki prowadzonego przez Zgromadzenie zakonne Sióstr Pasjonistek. Osłonki na twarz podarowałam dla pań ze sklepu Dino w Ząbkowicach, pracowników Poczty Polskiej w Ząbkowicach oraz dla wymienionego wcześniej domu opieki – dodaje.