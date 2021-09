W Dąbrowie Górniczej przebudują całe torowisko tramwajowe. To ponad 10 km toru pojedynczego. Umowa na pierwszy etap podpisana

Nowe torowisko, zintegrowane przystanki i tramwaje niskopodłogowe

Dlatego właśnie zmodernizowane torowisko tramwajowe oraz drogi i chodniki; nowe ronda, udogodnienia dla pieszych i rowerzystów; łatwiejszy dostęp do tramwajów i autobusów ma być efektem wspólnego przedsięwzięcia spółki Tramwaje Śląskie S.A. i miasta Dąbrowa Górnicza. Kompleksowa przebudowa obejmie odcinek od ul. Kasprzaka do granicy Dąbrowy Górniczej z Będzinem. Na etapie przetargu został on jednak podzielony na dwie części, a granicą między nimi jest rondo przy al. Róż. Firmy, które podejmą się tego przedsięwzięcia, zostały wyłonione podczas przetargu zakończonego aukcją elektroniczną. Na początek prace obejmą odcinek od ul. Kasprzaka do alei Róż.