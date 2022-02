W Dąbrowie Górniczej zapowiadają się wielkie emocje. Tor jeszcze bardziej ekstremalny, nie zabraknie imprez rangi światowej OPRAC.: Piotr Sobierajski

Kompleks torów MXDG w Dąbrowie Górniczej to bardzo mocna pozycja na motocyklowej mapie Polski. To również miejsce, w którym z roku na rok powstają kolejne tory do przeróżnych dyscyplin off-roadowych, a także nowe, ekstremalne wydarzenia sportowe. Co nas czeka w nowym sezonie?