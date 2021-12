W Dąbrowie Górniczej zbudują trzy pochylnie rowerowe, rondo turbinowe, a kładki zastąpią przejściami dla pieszych

Modernizacja alei Piłsudskiego i ul. Królowej Jadwigi to wspólny projekt Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Tramwajów Śląskich. Rozpoczęła się już przebudowa torowiska tramwajowego w dzielnicy Gołonóg, a więc biegnąca wzdłuż ulicy Piłsudskiego w kierunku Redenu, w kolejnym etapie wiele zmieni się na odcinku od granicy z Będzinem.

Nie będzie wycinki drzew i skrętu w lewo w ulicę Augustynika

Jak informuje miasto przy przejściu podziemnym przy al. Róż powstaną trzy pochylnie rowerowe: przy jezdni w kierunku centrum, po stronie Merkurego i przy Zespole Szkół Technicznych. Tą ostatnią pochylnią wyjedziemy na drogę pieszo-rowerową, która powstanie po tej stronie ul. Królowej Jadwigi. – By uniknąć wycinki drzew nowa droga pieszo-rowerowa wpisze się w istniejące zadrzewienie – podkreśla Krzysztof Serafiński.

Nim tą drogą dojedziemy do wejścia do parku Hallera, naprzeciwko Pałacu Kultury Zagłębia, warto wspomnieć o zmianach na skrzyżowaniu z ul. Augustynika. – By poprawić płynność ruchu, wjazd i wyjazd z ul. Augustynika zostaną utrzymane tylko w relacji prawoskrętnej – zapowiada Krzysztof Serafiński, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowych w dąbrowskim Urzędzie Miejskim.