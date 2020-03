W SP 20 powstała nowoczesna sala, która ułatwi terapię i pracę z dziećmi ZDJĘCIA

Oprócz zajęć lekcyjnych szkoła prowadzi szereg różnych zajęć terapeutycznych, rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych. Dostrzegając ogrom potrzeb swoich wychowanków, nauczyciele i dyrekcja szkoły od dawna dążyli do stworzenia miejsca, w którym można by wykorzystać nowoczesne metody pracy z dziećmi o zaburzonej integracji sensorycznej. Wierzyli, że można zrobić więcej i lepiej. Tak zrodziło się marzenie o zorganizowaniu Sali rewalidacyjno – korekcyjnej z przystosowaniem do terapii sensorycznej. Nie było to łatwe, bo na przeszkodzie w realizacji tego pomysłu stanęły - jak zawsze - pieniądze. Z pomocą przyszła jednak Fundacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która w dużej mierze sfinansowała projekt.

- Wspólne działanie pracowników szkoły i Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej pozwoliło na zrealizowanie tego przedsięwzięcia i stworzenia miejsca do efektywnej terapii – mówi dyrektor szkoły i pomysłodawczyni projektu Alicja Haberko.