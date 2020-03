W Tucznawie zabraknie lekarza? Mieszkańcy protestują. 800 podpisów na listach

W budynku Domu Kultury w Tucznawie mieści się dziś gabinet lekarski spółki NZOZ Medico-Ząbkowice, w którym codziennie przyjmowani są pacjenci, a do ich dyspozycji jest także pielęgniarka. Lekarz przyjmuje cztery razy w tygodniu popołudniami w godz. 15.30-18.50, a w czwartki od godz. 7.30 do 11. Codziennie wymagający tego mieszkańcy Tucznawy mogą także liczyć na lekarskie wizyty domowe. Nic więc dziwnego, że bardzo się zaniepokoili, kiedy dotarła do nich wiadomość, że mająca swoją główą siedzibę w dzielnicy Ząbkowice spółka Medico od maja 2020 roku może zamknąć gabinet w Tucznawie.

- To bardzo złe wiadomości. Dziś mogą się tutaj bez probelmu dostać osoby, które chodzą o kulach, o balkonikach, są schorowane. Wszystko jest bowiem na miejscu. Wszyscy są zadowoleni ze współpracy z lekarzem, a tu nagle dotarła do nas informacja, że od maja tego roku ma on zostać przeniesiony do przychodni głównej w dzielnicy Ząbkowice. A co z nami? - pytają mieszkańcy Tucznawy.