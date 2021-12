Więcej pociągów do Katowic i Sławkowa pojedzie ze stacji w Dąbrowie Górniczej. Wybudują też nowy tunel

W ostatnich latach PKP PLK przebudowały perony na obu stacjach: podwyższono je o 76 cm, co ułatwia podróżnym wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Stacje zyskały także elementy małej architektury – wiaty, ławki, gabloty informacyjne, zegary i nagłośnienie. Komfort i bezpieczeństwo zapewnia nowe oświetlenie peronów i dróg dojścia do nich. Co równie ważne, dzięki modernizacji do około 30 minut skrócił się czas przejazdu ze Strzemieszyc do Katowic.

Na powyższe atuty zwrócili uwagę na początku roku Marcin Bazylak i Arkadiusz Chęciński, prezydenci Dąbrowy Górniczej i Sosnowca oraz Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa. W liście do Kazimierza Karolczaka, przewodniczącego zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli, podkreślali, że zmodernizowana trasa ma ogromny potencjał, a potrzeby mieszkańców są znacznie większe niż siedem par pociągów dziennie.

Trasa Katowice – Sławków została włączona do Metrobiletu

Jak informuje miasto apel ten przyniósł skutek i od 12 grudnia 2021 roku liczba połączeń na trasie Katowice – Sławków wzrosła z 7 do 14 par pociągów dziennie.