Zagłębiowskie Centrum Onkologii zaciąga kredyt na 90 mln zł, a miasto poręcza tę operację działkami za 58 mln zł. Radni się zgodzili Piotr Sobierajski

Zagłębiowskie Centrum Onkologii ma duże problemy finansowe. Radni zgodzili się na nadzwyczajnej sesji na ogromne wsparcie lecznicy

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej zakończyła się w środę 1 czerwca przyjęciem czterech projektów uchwał, które mają kolosalne znaczenie dla finansów miasta na najbliższych 18 lat. By ratować Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, które znalazło się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, miasto poręczyło tej placówce kredyt w wysokości 90 mln zł. Zabezpieczeniem hipotecznym będzie 60 miejskich nieruchomości, część z nich z budynkami, o łącznej wartości 58 milionów zł. A to dopiero początek wydatków, bo banki zażądały także dofinansowania ZCO, tak by cała inwestycja mogła zostać dokończona i generowała zyski. Tak więc miasto do 2028 roku ma dofinansować dodatkowo ZCO kwotą 100 mln zł.