ZCO Szpital Specjalistyczny z dużym wsparciem finansowym w walce z koronawirusem

Koreańska spółka SK Innovation, która buduje w Tucznawie fabrykę separatorów baterii litowo-jonowych, zdecydowała się wesprzeć Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny kwotą 100 tys. zł. Pieniądze te pozwolą na doposażenie placówki w niezbędny w czasie epidemii COVID-19 sprzęt medyczny i środki ochrony indywidualnej dla pracowników służby zdrowia.

Testy do wykrywania wirusa COVID-19, kombinezony ochronne, maski, pulsoksymetry, dozowniki tlenu czy łyżki do laryngoskopu – to wyposażenie, które pozwoli dąbrowskim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym oraz diagnostom laboratoryjnym na bezpieczną i efektywną walkę z zagrożeniem, jakim dla zdrowia publicznego w Polsce jest koronawirus. W tej trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się służba zdrowia, każde wsparcie jest bardzo ważne i pozwala na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19.

SK Innovation to wiodący globalny producent separatorów baterii litowo-jonowych. W czerwcu 2019 roku spółka podjęła decyzję o budowie pierwszej w Polsce fabryki tego koreańskiego koncernu właśnie w Dąbrowie Górniczej. Koncern przykłada ogromną wagę do społecznej odpowiedzialności biznesu. W październiku ubiegłego roku przekazał fundacji „Godne Życie” 200 tysięcy złotych na zakup oczyszczaczy powietrza oraz wdrożenie programu ekologiczno-edukacyjnego w dąbrowskich placówkach oświatowych.

Wsparcie udzielone przez SK Innovation to kolejny akcent działań nastawionych na pomoc szpitalowi i placówkom medycznym. Do tej pory podjęło się tego wiele firm, instytucji i osób prywatnych.