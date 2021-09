Budżet obywatelski 2022 w Dąbrowie Górniczej. Wygrał pomysł doposażenia jednostek OSP, ale w sumie zrealizowanych będzie aż 5 projektów

W internetowym głosowaniu, które trwało od 13 do 19 września tego roku, uczestniczyło 7106 mieszkańców Dąbrowy Górniczej. To o 282 osoby więcej niż rok temu.

Do wyboru było 13 projektów, które przeszły pozytywną weryfikację. Każdy z głosujących mógł wskazać trzy projekty, przyznając im od 1 do 3 punktów. Najwięcej osób (3007) wskazało na projekt Bezpieczny Strażak – Bezpieczna Dąbrowa Górnicza, przyznając mu w sumie 6527 punktów. To o prawie 1300 punktów więcej od projektu, który zajął drugie miejsce.

Ponieważ zwycięski projekt nie wyczerpuje puli 4,7 mln zł, przeznaczonej na budżet obywatelski w 2022 roku, do realizacji trafią jeszcze cztery inne projekty. W ich przypadku o wyborze nie decydowała zgromadzona liczba punktów, lecz wartość, co pozwoliło efektywnie wyczerpać przeznaczoną na budżet obywatelski kwotę.

W sumie wartość pięciu wybranych do realizacji projektów opiewa na 4 mln 370 tys. zł.