Dąbrowa Górnicza: Aleja Zagłębia Dąbrowskiego i Tysiąclecia gotowe po remoncie. Wyglądają świetnie

Po modernizacji poprawiła się nie tylko nawierzchnia, ale powstały też drogi rowerowe, chodniki i dwa ronda usprawniające ruch. Całe zadanie obejmowało odcinek al. Zagłębia Dąbrowskiego od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Tysiąclecia, a także fragment ul. Tysiąclecia od skrzyżowania z al. Zagłębia Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego. Ronda powstały na skrzyżowaniach al. Zagłębia Dąbrowskiego i ul. Granicznej oraz al. Zagłębia Dąbrowskiego i ul. Tysiąclecia.

Co ważne, generalny remont tej ważnej miejskiej drogi zakończył się długo przed planowanym terminem, ale patrząc na tempo prac można się było tego spodziewać. Ta inwestycja rozpoczęła się dokładnie 24 lutego 2020 roku, a miała się zakończyć do czerwca br. Tymczasem mamy początek maja i wszystko jest gotowe. Łącznie z oznakowaniem pionowym i poziomym, które było jeszcze uzupełniane przed minionym weekendem.

Żółty pył na samochodach i parapetach. Wiecie co to jest?

Na ulicy Tysiąclecia, tam gdzie biegła droga rowerowa, powstały nowe miejsca postojowe. Nowa droga rowerowa została odseparowana od ruchu samochodowego i wytyczona równolegle do jezdni. Skrzyżowanie ulic Tysiąclecia i Prusa stało się tzw. skrzyżowaniem wyniesionym. Jego tarcza została podniesiona do poziomu chodników, co wymusiło ograniczenie prędkości jazdy przez kierowców. Na tym wyniesieniu znalazły się trzy przejścia dla pieszych – dwa przez ul. Tysiąclecia (w tym jedno przesunięte, aktualnie położone bliżej ul. Piłsudskiego) i jedno przez ul. Prusa.