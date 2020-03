Dąbrowa Górnicza za 27 mln zł remontuje i rozbudowuje przedszkola. Tak wyglądają zmiany

Utrudnienia spowodowane ogłoszeniem stanu epidemii nie odbijają się na miejskich inwestycjach. Na wszystkich budowach ekipy realizują swoje zadania.

Przedszkole nr 11 przy ul. Krasińskiego przechodzi wielką metamorfozę. Obok dotychczasowego budynku powstał nowy pawilon. Aktualnie zagospodarowywany jest teren wokół, a do nowego obiektu przenoszone jest wyposażenie ze starego budynku, którego remont właśnie rusza.

Jak informuje Urząd Miejski po wznowieniu zajęć dzieci będą korzystać z wybudowanej części. Docelowo powstanie tam duża sala do zajęć wf, a także wydarzeń kulturalnych czy teatralnych. Znajdą się tam również klasyczne sale dydaktyczne, a także sale wielofunkcyjne, czyli miejsca, w których prowadzone będą zajęcia komputerowe, językowe i plastyczne. Przedszkole będzie przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych, więc z myślą o nich utworzona zostanie przestrzeń do prowadzenia terapii sensorycznej. Przy wejściu są pochylnie ułatwiające dostanie się do środka, a wewnątrz windy. W starym budynku, tak jak dotąd, odbywać się będą zajęcia dydaktyczne oraz logopedyczne. W obu segmentach nie zabraknie szatni, sanitariatów i pomieszczeń biurowych. Przedszkole obecnie może pomieścić 125 dzieci, po rozbudowie będzie miejsce dla 250 przedszkolaków. Wartość inwestycji opiewa na ponad 15 mln zł.