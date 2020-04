Nowe ekologiczne oświetlenie na dąbrowskiej stacji PKP

W 2019 r. przybyły 1563 oprawy LED m.in. na stacjach w Malborku, Włoszczowie, Częstochowie Mirów, Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach oraz na przystankach w Łodzi: Łódź Olechów Zachód, Łódź Olechów Wiadukt. Od 2014 r., od kiedy wprowadzono program poprawy efektywności energetycznej, zamontowano łącznie ponad 12 000 opraw LED na peronach, przejazdach kolejowo-drogowych oraz w przejściach podziemnych.

Oszczędność i zysk dla środowiska

Zastosowanie 12 tysięcy nowoczesnych opraw LED pozwala na oszczędność energii o ok. 4 200 MWh/rok, co odpowiada rocznym potrzebom ok. 1900 gospodarstw domowych. Wymiana opraw oświetleniowych to także konkretny zysk dla środowiska naturalnego – redukcja emisji CO2 o 3250 ton rocznie. Dla porównania szacuje się, że 1 hektar lasu sosnowego jest w stanie wchłonąć w ciągu roku 20 ton CO2.

LED-y mają również znacznie dłuższą żywotność – mogą pracować bezawaryjnie przez ok. 12 lat. Dodatkowo możliwe jest sterowanie intensywnością świecenia, a to kolejne możliwości uzyskania oszczędności w zużyciu energii i emisji CO2.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przystąpiły do inicjatywy o nazwie Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK), zrzeszającej rynek kolejowy dążący do oszczędzania energii i jej efektywnego wykorzystywania. Celem tego działania jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej o 1,2 TWh do 2030 r. przez sektor kolejowy.