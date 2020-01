Nowy podział Dąbrowy Górniczej na 18 dzielnic i 36 osiedli. Po co te zmiany? ZDJĘCIA

- Nowe rady dzielnic stałyby się rzeczywistym łącznikiem pomiędzy tym, co dzieje dzieje się w terenie, a władzami samorządowymi – mówi Piotr Drygała, naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej. - Będziemy je oczywiście wspierać w bieżącej działalności. W planach jest także to, by każda rada dzielnicy dysponowała swoim niewielkim budżetem, który pomoże w organizacji jej prac. Miasto zostałoby podzielone na 18 dzielnic, w ramach których będzie funkcjonować 36 osiedli. O jedno więcej niż dotychczas. Nowe osiedle obejmie tereny Górki Gołonoskiej oraz Tworznia. I to właśnie w oparciu o te osiedla nadal dzielone miałyby być pieniądze w ramach budżetu partycypacyjnego. Nowością, nad którą pracujemy, byłaby natomiast możliwość połączenia budżetów partycypacyjnych kilku osiedli w ramach jednej dzielnicy. Po to, by sfinansować np. jedną dużą inwestycję na jej terenie. Ustaloną oczywiście wcześniej w ramach konsultacji. Liczymy, że rady poszczególnych dzielnic także będą uczestniczyć w diagnozie tego, co już jest w danych dzielnicach, a co możliwe byłoby jeszcze do zmiany w ramach funduszy budżetu partycypacyjnego – dodaje.