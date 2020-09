Przegląd tygodnia w Dąbrowie Górniczej, najważniejsze wydarzenia od 30.08 do 5.09.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Dąbrowy Górniczej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Przegląd tygodnia Dąbrowa Górnicza od 30.08 do 5.09.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie Jak na Śląsk i Ślązaków patrzą "gorole", a jak "hanysy"? Skąd w memach tak duża popularność śląskiej gwary? Memy o Śląsku robią absolutną furorę w internecie. W galerii zebraliśmy te najlepsze. Kliknijcie w "Zobacz galerię". 📢 Dzieci wróciły do szkoły, czyli pora na... kartkówki. Zobacz te WYJĄTKOWE! "Pani da dwójkę. Błagam!" Dzieci powróciły do szkół po blisko półrocznej przerwie! Za nimi pierwszy tydzień w nowej rzeczywistości - wszak obostrzenia związane z koronawirusem dają się we znaki. Jedna rzecz jednak się nie zmieniła, przed uczniami już wkrótce pierwsza niezapowiedziana kartkówka, sprawdzian czy dyktando. Nie uwierzysz, co dzieci potrafią napisać na klasówce... Ich pomysłowość nie zna granic. Przekonaj się zresztą sami. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Tragiczna i zagadkowa śmierć dziennikarki. Anna Karbowniczak przed potrąceniem przez samochód dostawała groźby W piątek, późnym popołudniem, policja poinformowała o zatrzymaniu trzech osób w sprawie śmiertelnego potrącenia Anny Karbowniczak. Szczegóły mają być znane najwcześniej w sobotę. My ujawniamy wątek gróźb, które Ania dostała tuż przed śmiercią. Sprawę wypadku i gróźb przejęła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. 📢 Kwiaty do ogrodu i na balkon, które najdłużej kwitną. Zobacz, co warto posadzić, żeby kwitło do zimy Wiele kwiatów zakwita dopiero jesienią, są też takie, które kwitną przez cały sezon, aż do poważniejszych mrozów. Oto najdłużej kwitnące kwiaty do ogrodu i na balkon. 📢 500 zł mandatu za wypad na grzyby? Tego nie wolno robić w lesie. Zobacz listę Sezon na grzyby już sie rozpoczął. Dużo deszczu i wysoka temperatura powoduje, że w lasach jest bardzo dużo grzybów. Ale uważajcie na straż leśną! Grzybobranie, które cieszy się niezwykłą popularnością wśród Polaków, może skończyć się 500 zł mandatem, dlatego trzeba pamiętać o tym, jak się zachować w lesie. Czego zatem na grzybach lepiej nie robić? Wysokość mandatu, jaki wlepić może straż leśna waha się od 20 do 500 złotych. Sprawdź, za co można go dostać. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię".

📢 Nie ma nic bardziej polskiego niż Ojciec Mateusz? Te telewizyjne hity są adaptacjami zagranicznych programów Czy wiecie, jakie seriale i programy telewizyjne są adaptacjami zagranicznych programów? Będziecie zaskoczeni - niektóre z nich traktowane są wśród widzów jako "typowo polskie", oryginalne produkcje! 📢 Przebudowa DK 94 w Sosnowcu. Kierowcy mogą już wjechać do centrum miasta Od dziś, 3 września, wraca możliwość bezpośredniego wjeżdżania do centrum Sosnowca dla kierowców, jadących od Dąbrowy Górniczej. Prace na przebudowie drogi krajowej postępują w szybkim tempie. Jak zapowiadają wykonawcy, jeszcze wrześniu kierowcy będą mogli przejechać częścią głównej nitki przebudowywanej drogi.

📢 Wypadek busa w Dąbrowie Górniczej. Zderzył się z samochodem dostawczym. Pięć osób poszkodowanych Wypadek busa w Dąbrowie Górniczej. Do poważnego wypadku doszło w czwartek, 3 września, na Rondzie Budowniczych Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej Gołonogu. Zderzyły się samochód dostawczy i bus przewożący pasażerów. Pięć osób zostało rannych

📢 Piękne plażowiczki na Pogorii. Zobaczcie zdjęcia z Instagrama! Opalanie i upały? Niestety, jesień zbliża się wielkimi krokami. Pogoria III jak co roku pełna była plażowiczów, którzy nader często zamieszczali swoje fotografie m.in. na Instagramie. Zobaczcie zdjęcia pięknych pań, które korzystały z kąpieli słonczych na popularnej "trójce" - fotografie zostały opublikowane na Instagramie. Kliknij w "zobacz galerię". 📢 PILNE: Jajka skażone salmonellą. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega. Sprawdźcie, czy ich nie kupiliście Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed zjedzeniem jaj pochodzących z jednej z ferm w Manieczkach. Wykryto tam pałeczki salmonella enteritidis na fermie kur niosek. 📢 Dąbrowa Górnicza: Makabryczne odkrycie. W lesie znaleziono zwłoki mężczyzny. Może to być poszukiwany mieszkaniec miasta Jeden ze spacerowiczów, podczas przechadzki ze swoim psem dokonał makabrycznego odkrycia. Wśród zarośli znajdowało się ciało w stanie rozkładu. Może być to jeden z poszukiwanych mieszkańców Dąbrowy Górniczej, jednak potwierdzić to muszą testy DNA.

📢 "Najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego - czyli "faszyn from Śląskie" [ZDJĘCIA] Lato 2020 już z nami. A jak wyglądają "najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego? Znajdziesz je na fanpagu "Faszyn from Śląskie". Publikowane są tam fotografie... tych nieco zaskakujących stylizacji wprost z ulic naszego regionu. Tak więc, jak Śląskie ubiera się na co dzień? Oj bywa... różnie! Przekonaj się. Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Uczniowie III LO im. gen. Andersa w Dąbrowie Górniczej rozpoczęli dziś naukę. W szkole wprowadzono wiele zmian ZDJĘCIA Uczniowie powrócili do stacjonarnej nauki 1 września. Wybraliśmy się na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 do III Liceum Ogólnokształcącego im. generała Władysława Andersa. Tutaj uczniowie będą uczyć się dwuzmianowo, ale to nie jedyne zmiany jakie ich czekają. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Zmiany w programie 500 plus w 2021 roku. Zapoznaj się z nimi, jeśli pobierasz to świadczenie! Wygląda na to, że programie 500 plus zajdą spore zmiany, z którymi zapoznać się powinny wszystkie osoby pobierające to świadczenie. Czy możliwa jest waloryzacja 500 plus, o której wspominał wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej? Czytaj więcej, kliknij w "zobacz galerię". 📢 Dąbrowa Górnicza: Ruszył remont kolejnego odcinka ul. Rozdzieńskiego. Prace potrwają do listopada. Jest objazd W Dąbrowie Górniczej rozpoczął się remont drugiego odcinka ulicy Rozdzieńskiego. Mieszkańcy pożegnają się już z dziurami. Powstanie nowa nawierzchnia drogi, chodniki oraz drogi rowerowe. Będzie także nowe oświetlenie, którego zdecydowanie w tym miejscu brakowało. W związku z pracami obowiązuje objazd. 📢 Rodzice z dziećmi czekali na deszczu w kolejkach do przedszkoli nawet kilkadziesiąt minut W całym kraju dzieci wracają do szkół, przedszkoli i żłobków. W niektórych placówkach rodzice z dziećmi musza odstać od kilkunastu do kilkudziesięciu minut w kolejce, by wejść do środka. Niestety aura im nie sprzyja.

📢 Białystok. Wybuch przy Kasztanowej. Cztery ofiary śmiertelne, w tym dziecko. To było rozszerzone samobójstwo (zdjęcia) Przed południem miał miejsce wybuch w domu przy ulicy Kasztanowej w Białymstoku, na miejscu działa kilkanaście zastępów straży pożarnej, policja i zespoły ratownictwa medycznego. Wiemy, że są cztery ofiary śmiertelne, w tym dziecko. Policja potwierdza: To było rozszerzone samobójstwo

📢 Rozpoczęcie roku szkolnego na archiwalnych zdjęciach. Oto tradycje związane z pierwszym dniem szkoły Pierwszego dnia września tradycyjnie odbywa się rozpoczęcie roku szkolnego - choć nie zawsze tak było. Jak dawniej wyglądały uroczystości związane z początkiem nauki? Pochody ze sztandarami, nabożeństwa, ślubowania czy pasowanie na ucznia - wszystko to zobaczycie na archiwalnych zdjęciach w galerii.

Jak chronić się przed uciążliwymi telefonami reklamowymi?