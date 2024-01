Przegląd tygodnia z 7.01.2024 w Dąbrowie Górniczej. Najważniejsze wydarzenia od 31.12 do 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Dąbrowy Górniczej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.12 a 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Roztańczona studniówka 2024 uczniów Zespołu Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej. Tak wyglądała zabawa na parkiecie - zdjęcia! Część II”?

Przegląd tygodnia: Dąbrowa Górnicza, 7.01.2024. 31.12 - 6.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Roztańczona studniówka 2024 uczniów Zespołu Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej. Tak wyglądała zabawa na parkiecie - zdjęcia! Część II Piękna studniówka 2024 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej na długo pozostanie w pamięci. Wytworny polonez, udana zabawa na parkiecie, piękne stroje. Tego wszystkiego nie zabrakło w sobotę 6 stycznia. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej - zobaczcie ZDJĘCIA. Polonez, szampan, tort, zdjęcia grupowe. Część I Piękna studniówka 2024 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej na długo pozostanie w pamięci. Wytworny polonez, udana zabawa na parkiecie, piękne stroje. Tego wszystkiego nie zabrakło w sobotę 6 stycznia.

📢 Straszne odkrycie w woj. śląskim! Ciało leżało przy jeziorze kilka lat. Policja prosi o pomoc w identyfikacji zwłok Straszne odkrycie w woj. śląskim! Nad jednym z najchętniej odwiedzanych jezior w województwie znaleziono kilka miesięcy temu zwłoki. Te znajdowały się w stanie daleko posuniętego rozkładu. Policja prosi o pomoc w identyfikacji - odtworzono prawdopodobny wygląd mężczyzny. Zobacz te zdjęcia.

Tygodniowa prasówka 7.01.2024: 31.12-6.01.2024 Dąbrowa Górnicza: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Dąbrowie Górniczej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zobacz NAJPIĘKNIEJSZE panie z klubów w woj. śląskim. Fotograf musiał zrobić im zdjęcia... Edycja GRUDZIEŃ 2023 One zachwycają urodą! Za nami BARDZO imprezowy GRUDZIEŃ! Mikołajki, Sylwester, zabawy w przerwie świąteczno-noworocznej. Działo się w klubach w woj. śląskim, przez które przewinęło się tysiące fanów dobrej zabawy. Oto najpiękniejsze panie z dyskotek w naszym regionie, które bawiły się podczas grudniowych imprez. Sprawdź, jak się prezentowały na zdjęciach wykonanych przez klubowych fotografów. Oto panie na parkietach klubów z woj. śląskiego, z m.in. Katowic, Rybnika, Gliwic, Lublińca, Bielska-Białej czy Siemianowic Śląskich.

📢 Dąbrowa Górnicza: Orszak Trzech Króli 2024 - zobacz ZDJĘCIA. Mieszkańcy przemaszerowali do parafii św. Rafała Kalinowskiego Orszak Trzech Króli przeszedł przez Dąbrowę Górniczą - to już tradycja. W tym roku wyruszył o godzinie 10:30 spod Szkoły Podstawowej nr 12, a na jego czele znaleźli się wspomniani królowie. Zwieńczeniem była msza święta o godz. 11 w parafii św. Rafała Kalinowskiego ze wspólnym kolędowaniem. 📢 W dzielnicy Tucznawa w Dąbrowie Górniczej ma powstać odlewnia żeliwa. Mieszkańcy stanowczo się sprzeciwiają W Dąbrowie Górniczej od jakiegoś czasu głośno jest o tym, że w dzielnicy Tucznawa ma powstać odlewnia żeliwa. Mieszkańcy twierdzą, że będzie ona zlokalizowana w zbyt bliskiej odległości od zabudowań - między innymi domów, przedszkola i szkoły. Twierdzą też, że pomimo licznych protestów, nikt się nimi nie przejmuje, a lokalny magistrat umywa ręce.

📢 Dworce kolejowe w Dąbrowie Górniczej. Dwa zburzone, dwa niszczeją. Budynek w centrum z 1888 roku miał najwięcej szczęścia W piątek 7 stycznia mija 8 lat, kiedy rozpoczęło się wyburzanie mającego ogromną wartość historyczną i zabytkową XIX-wiecznego dworca kolejowego w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach. Tydzień później było już po wszystkim. Wielka szkoda, że wówczas nie udało się znaleźć złotego środka, by ratować to, co stanowiło o przeszłości regionu. Podobny los spotkał jeszcze jeden dąbrowski dworzec, dwa kolejne czekają dziś na ratunek, a najlepiej ma się zmodernizowany i wyremontowany dworzec dawnej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w śródmieściu. 📢 Oto Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec na wiekowych pocztówkach! Zobaczcie, jak 100 lat temu wyglądały te zagłębiowskie miasta HISTORIA. Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec to miasta z tradycjami. Mają ponad 100 lat, ale codzienne życie toczyło się tutaj dużo wcześniej, zanim oba otrzymały formalnie prawa miejskie. Wyrosły w oparciu o przemysł, handel oraz ciężką pracę mieszkańców. Już na początku minionego wieku była tu dobrze rozwinięta sieć kolejowa, targowiska, zakłady przemysłowe, przędzalnie, huty i kopalnie.

📢 Ogromna inwestycja drogowa zmieniła całą Dąbrowę Górniczą! To już finał przebudowy głównych dróg w mieście Dąbrowa Górnicza. Do końca 2023 roku miały się zakończyć wszystkie prace drogowe na głównych, remontowanych drogach, prowadzących przez całe miasto. Udało się ułożyć ostatnie warstwy ścieralne asfaltu, co nie oznacza jednak, że utrudnień dla kierowców już nie ma. We wtorek 2 stycznia nadal drogowcy pracowali intensywnie przy nowym rondzie u zbiegu al. Majakowskiego, Poniatowskiego i Królowej Jadwigi. Ciężki sprzęt blokował też płynny przejazd przez rondo w centrum miasta. 📢 Komornik w woj. śląskim sprzedaje domy! Sprawdź te oferty - ceny już od 95 tys. złotych! Są z miast, wsi, gór... STYCZEŃ 2024 NIERUCHOMOŚCI. Kup dom z działka w atrakcyjnej cenie! Nowy rok przyniósł spora liczbę licytacji komorniczych domów w woj. śląskim - tych jest dość sporo w styczniu 2024! Zebraliśmy dla was 20 ofert. Są tu budynki tańsze do remontu, jak i te już wykończone, do zamieszkania. Ceny rozpoczynają się od ok. 95 tys. złotych. Tak więc, jeżeli szukasz domu po okazyjnej cenie - dobrze trafiłeś! Wystawione na licytacji budynki, są zawsze poniżej ceny rynkowej.

📢 Dziwne "akcje" w woj. śląskim! Prawie nagi Mikołaj, Cinquecento jak tir... Co tam się stało? Takie rzeczy TYLKO u nas! Zobacz te ZDJĘCIA Takie DZIWNE "akcje" zdarzyły się w woj. śląskim! Pan biegający niemal nago w czapce Mikołaja po ulicy, Cinquecento jak największe kombi, kobieta na dachu samochodu czy... wanna na rowerze. Śląskie może zaskakiwać! Przekonaj się, zobacz te zdjęcia! 📢 Bieg Walentynkowy 2024 w Dąbrowie Górniczej powraca! Zapisy trwają do 11 lutego, ale warto się pospieszyć Bieg Walentynkowy w Dąbrowie Górniczej to jedna z najbardziej lubianych i kolorowych imprez biegowych na południu Polski. Co roku do Dąbrowy Górniczej przyjeżdżają setki biegaczy i amatorów nordic walkingu z wielu miast i miejscowości. Można już zapisać się na tegoroczną edycję tego wyjątkowego wydarzenia, które odbędzie się tym razem 18 lutego.

📢 Rozbite auta w Dąbrowie Górniczej. Seria niebezpiecznych drogowych zdarzeń na miejskich ulicach Seria poważnych kolizji na ulicach Dąbrowy Górniczej. Najpierw na ulicy Tworzeń zderzyły się trzy samochody, a potem na ul. Piłsudskiego zderzyły się dwa kolejne pojazdy. 📢 Sklepy muszą to teraz wycofać - dotyczy dyskontów i marketów! Oto NOWA lista groźnych produktów spożywczych. Wyrzuć je z kuchni! KOMUNIKAT. W piątek, 29 grudnia Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowe komunikaty, ws. produktów wycofanych ze sklepów - tym razem są to chipy i suplement diety! Co jeszcze zostało wycofane ze sklepów w ostatnich dniach? Oto LISTA potencjalnie niebezpiecznych produktów, o których informuje SANEPID. Jeszcze do niedawna były one do kupienia w popularnych dyskontach czy marketach. Spożycie tych produktów w skrajnych przypadkach może skończyć się w szpitalu lub nawet śmiercią!

📢 W Dąbrowie Górniczej powstanie nowa linia kolejowa. Kolej odbuduje też po latach przystanek na Tworzniu. Umowa podpisana W Dąbrowie Górniczej powstanie nowa linia kolejowa. Pasażerowie znów będą też mogli skorzystać z przystanku na Tworzniu. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały ostatnio umowę na zaprojektowanie połączenia kolejowego od Dąbrowy Górniczej Strzemieszyc przez Hutę Katowice do Gołonoga. Przedsięwzięcie to realizowane jest z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 roku. 📢 Ważna inwestycja drogowa w Dąbrowie Górniczej już blisko. Przebudują wiadukt, powstanie nowe rondo, droga i ścieżka rowerowa Wkrótce rozpocznie się kolejna, ważna dla kierowców inwestycja drogowa w Dąbrowie Górniczej. Chodzi o budowę nowego łącznika ulicy Poniatowskiego i Kolejowej z wiaduktem w ul. Cupiała. To brakujący fragment jezdni, który pozwoli na przejazd praktycznie całego miasta, bez wjeżdżania do centrum oraz konieczności korzystania z najbardziej obciążonych dziś ruchem ulic.

📢 Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej będzie miał dwie nowe filie. W 2024 roku przyjmą prawie 90 maluchów W Dąbrowie Górniczej będą nowe miejsca w miejskim żłobku. W nowym, 2024 roku, działalność rozpoczną dwie nowe filie żłobka. W rezultacie w mieście przybędzie 88 miejsc dla maluchów. Wkrótce rozpoczną się zapisy.

