Ścieżka edukacyjna Dolina Białej Przemszy w Dąbrowie Górniczej to ciekawa propozycja na weekend

Na trasie ścieżki edukacyjnej, liczącej 15 km, biegnącej z Klucz do Dąbrowy Górniczej powstało 10 tablic edukacyjnych, osiem ławek, trzy wiaty piknikowe ze stołami i ławami, dwie wieże obserwacyjne oraz 200 metrów kładki nad bagnem, gdzie można obserwować życie tego oryginalnego ekosystemu.

Skąd jednak wzięły się miny na tym terenie 70 lat po wojnie? Okazuje się, że na początku lat dziewięćdziesiątych Wojsko Polskie opuściło tereny na południe od Białej Przemszy, zmniejszając swój poligon tylko do części północnej i zostawiając teren w stanie „surowym”. Dziś jest on już w pełni bezpieczny.

- Jednak sama ścieżka edukacyjna była wydatkiem rzędu 200 tys. zł i co warto podkreślić kolejne 70 tys. wydano na rozminowanie części terenu, przez który przebiegała - mówi Paweł Kokoszka, specjalista ds. ochrony przyrody ożywionej z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach.

- Warto poświęcić trochę czasu i wysiłku, by nie zlecać wyspecjalizowanym firmom prostych prac. Szkoda pieniędzy, a satysfakcja zostaje po naszej stronie - mówi leśnik, podając jako przykład odkrzaczanie otoczenia wież widokowych, co poprawiło nie tylko wygląd ale i jakość ścieżki i jej otoczenia.

W 2018 r. sformalizowano współpracę Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego z Nadleśnictwem Siewierz.

- Dziś dokładnie wiemy, jakie kompetencje ma każdy z uczestników porozumienia. A dodatkowo ścieżka Dolina Białej Przemszy, była dla nas po części inspiracją do stworzenia alternatywnej, kilkunastokilometrowej trasy, głównie dla miłośników rowerów. To projekt pod nazwą Wrota do Pustyni Błędowskiej. Koronawirus trochę pokrzyżował nam plany i będziemy kończyć tę inwestycję dopiero w przyszłym roku, ale myślę, że nie będzie mniej atrakcyjna niż propozycja Parków Krajobrazowych – przekonuje Grzegorz Cekus, nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz.

Ścieżka ma długość 15 kilometrów a jej pokonanie zajmuje około 3,5 godziny. Startujemy w Kluczach, w rejonie ul. Górnej, a trasa wiedzie wzdłuż doliny Białej Przemszy. Pierwsze 6 kilometrów to droga przez bagna błędowskie, a kolejne 9 km przez piaski Pustyni Błędowskiej. Ścieżka składa się z 10 przystanków: Czubatka, Narodziny, Fauna i flora, Militaria, Oaza, Historia górnictwa, Ols, Torfowisko, Mapa. Ptaki pustyni. Finalnie kończymy naszą pieszą wędrówkę w okolicach Kuźniczki.