Tygodniowy przegląd prasy 8.10.2023: Dąbrowa Górnicza, 1.10-7.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Dąbrowy Górniczej

INWESTYCJE. W Dąbrowie Górniczej powstanie kolejne, oczekiwane przez kierowców rondo. Zastąpi skrzyżowanie, jakie od lat łączy ulicę Starocmentarną z ul. Wojska Polskiego. Tworzą się tu czasem zatory, a do tego konieczność ruszania pod górkę sprawia czasem kłopoty. Zdarzają się kolizje. To wszystko ma się wkrótce zmienić.

Beż we wnętrzu zawsze się sprawdzi i potrafi zachwycić. Zobacz, jak pięknie wykorzystano tę barwę w mieszkaniu urządzonym w modnym stylu japandi. Zajrzy do ciepłego wnętrza w minimalistycznym wydaniu. Zapraszamy do domu Magdy Jagnickiej – stylistki najnowszej płyty Dawida Podsiadło „Lata dwudzieste”. Tak wyjątkowo możesz urządzić swoje mieszkanie w bloku. Zainspiruj się eleganckimi wnętrzami, gdzie od progu czujesz domowy klimat.