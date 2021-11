Więcej miejsc parkingowych przy Targowisku Miejskim w Dąbrowie Górniczej. Niestety, będzie ich mniej w sąsiedztwie OPRAC.: Piotr Sobierajski

Trwa modernizacja plant im. Harcmistrza Piotrowskiego w sąsiedztwie targowiska. Przebudowa i nowe plany miasta wobec ul. Poniatowskiego sprawiają, że trzeba było poszukać nowych miejsc parkingowych

W Dąbrowie Górniczej trwa przebudowa plant im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego. To projekt wybrany przez dąbrowian w ostatniej edycji ogólnomiejskiego budżetu obywatelskiego. Wiąże się on m.in. z modernizacją ul. Poniatowskiego oraz budową dodatkowych przejść dla pieszych, co będzie wiązało się z kolei z koniecznością likwidacji kilku istniejących miejsc parkingowych. By klienci mieli jednak gdzie parkować na terenie targowiska na Redenie powstało ponad 20 nowych miejsc do parkowania. Mają być w pełni gotowe do końca listopada.