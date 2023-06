Wybudują nowe mieszkania w Dąbrowie Górniczej - będzie ich aż 168! Wbito pierwszą łopatę na placu budowy w Gołonogu. WIZUALIZACJE

Trzy 7-piętrowe budynki będą mieć elewację w odcieniach bieli i odcieniach szarości, z drewnianymi akcentami. Według projektu im wyższe piętra, tym, niej będzie tam mieszkań. Od parteru do piątego piętra będzie więc po 8 mieszkań, na szóstym piętrze znajdzie się 5 lokali, a na siódmym 3. Mieszkańcy do dyspozycji będą mieć także pomieszczenia piwniczne.

Deweloper przekazuje mieszkanie do wykończenia, a najemca TBS otrzymuje lokal praktycznie gotowy do zamieszkania. Nie musi go dodatkowo wykańczać, a jedynie umeblować, wyposażyć w sprzęty i dostosować do swoich potrzeb. Pozwala to wprowadzić się do mieszkania dużo szybciej niż w przypadku mieszkania w stanie deweloperskim, które wymaga wykończenia. W przypadku dąbrowskich lokali będą one liczyły od jednego do czterech pokoi z aneksami kuchennymi.

Budowa trzech bloków ze 168 mieszkaniami w rejonie al. Zagłębia Dąbrowskiego oraz ul. Kwiatkowskiego i Krasickiego rozpocznie się jeszcze w czerwcu, a zakończenie inwestycji i oddanie budynków do użytkowania planowane jest w 2026 roku.