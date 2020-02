Wyburzyli halę DEFUM, wyburzą za chwilę biurowiec, a postawią browar. Zobaczcie zdjęcia

Jako pierwsza odeszła w niebyt stara hala fabryczna z charakterystycznym muralem Emila Škody, czeskiego współwłaściciela Dąbrowskiej Fabryki Maszyn, istniejącej od roku 1882 i znanej później jako Dąbrowska Fabryka Obrabiarek DEFUM.

Kolejnym budynkiem, który wkrótce zniknie z dąbrowskiego krajobrazu będzie nieczynny od wielu lat biurowiec, który powstał ponad 50 lat temu, a dziś widzimy go skręcając z ul. Kościuszki w stronę parkingów wokół Pałacu Kultury Zagłębia. W poniedziałek 24 lutego 2020 r. miejska spółka Fabryka Pełna Życia, zarządzająca terenem pod dawnym DEFUM, gdzie ma powstać nowe śródmieście, ogłosiła przetarg na wyburzenie tego niszczejącego obiektu. Przedmiotem zamówienia są m.in. prace obejmujące rozbiórkę dachu, ścian, stropów, ogrodzenia murowanego oraz nawierzchni z kostki brukowej. Miasto chce, aby całość prac zakończyła się do końca maja tego roku, a na oferty wykonawców czeka do 10 marca br.