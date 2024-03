Wywrotka po zderzeniu z tramwajem w Dąbrowie Górniczej. To mogło zakończyć się tragedią! Zobacz ZDJĘCIA

Wypadek na torowisku w Dąbrowie Górniczej. Dostawczak po zderzeniu z tramwajem wylądował na boku

Do zdarzenia doszło około godziny 8:30 na ul. Józefa Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej, na przejeździe przez torowisko, prowadzące w kierunku Komendy Miejskiej Policji. Nie stało się to na rondzie. Samochód marki Iveco, należący do Pogotowia Energetycznego, zderzył się z tramwajem.